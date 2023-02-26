Мер Ігор Терехов: У Харкові зруйновані 5 тисяч будинків, 500 із них відновити неможливо

У Харкові через російські обстріли зруйновані 5 тисяч будинків, 500 із них не підлягають відновленню.

Про це 26 лютого в ефірі телемарафону заявив мер міста Ігор Терехов.

Через це 150 тисяч харківʼян залишились без житла, місто їм пропонує гуртожитки.

Водночас, за словами Терехова, за 2022 рік вдалося відбудувати 136 будинків, 66 із них були з дуже серйозними пошкодженнями.

Зараз місто шукає гроші для відбудови, зокрема тривають переговори зі Світовим банком, Європейським інвестиційним банком та Європейським банком реконструкції та розвитку.