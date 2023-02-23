Генштаб: За рік росія вдарила по Україні майже 5 тисячами ракет

За рік росія випустила по Україні майже пʼять тисяч ракет.

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Збройних сил України, бригадний генерал Олексій Громов.

За його словами, також окупанти майже 1,1 тисячі разів атакували безпілотниками та завдали майже 3,5 тисячі авіаційних ударів.

Громов зауважив, що через «високоточне ракетне голодування» росіяни бʼють протикорабельними крилатими ракетами повітряного базування Х-22 по будинках українців.

Він зазначив, що за лютий Сили оборони України збили шість російських літаків і два вертольоти, 80 крилатих ракет і 84 дрони.

Громов також сказав, що ракети, які росія запускає по Україні, дедалі частіше розриваються в повітрі над територією рф, так і не долетівши до цілі.