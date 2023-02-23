Над росією все частіше почали розриватися ракети, які вона запускає по Україні

Ракети, які росія запускає по Україні, дедалі частіше розриваються в повітрі над територією рф, так і не долетівши до цілі.

Про це на брифінгу сказав заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов.

«Карма не полишає наздоганяти ворога. Так, 20 лютого противник, намагаючись повторно завдати ракетного удару по обʼєктах енергетичної інфраструктури в районі міста Харкова та області, здійснив запуск 11 зенітних керованих ракет з району Бєлгородської області, з яких лише одна влучила по території України. Решта ракет здійснили підрив у повітряному просторі рф, залишки впали на територію Бєлгородської області», — розповів він.

За його словами, ракети вибухають або через несправність озброєння, або через слабку навченість солдат.

«Внаслідок цих «прикрих» випадків поширюються панічні настрої серед населення Бєлгородської області, яке вже розуміє, як це — жити без електрики та опалення. Раніше надходила інформація щодо подібних самообстрілів у Воронезькій та Курській областях», — констатував Громов.

Він уточнив, що ворог продовжує використовувати зенітні ракетні комплекси С-300 та С-400 для щоденного терору мирних міст України, зокрема Харкова, Херсону та Краматорська найчастіше.