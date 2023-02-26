У Туреччині порушили справи проти понад 600 людей через землетрус, 184 людини вже заарештували

У Туреччині поліція порушила справи проти 612 людей, які можуть бути причетними до будівель, що зруйнувалися під час землетрусів. Із них 184 людини вже перебувають під арештом.

Про це пише The Associated Press.

Серед підозрюваних — підрядники, власники будівель і менеджери компаній. Також затримали мера одного з міст, розташованого неподалік епіцентру землетрусу.

«Виявлення доказів у будівлях триває як основа для кримінального розслідування», — заявив міністр юстиції Бекір Боздаг.

Унаслідок землетрусів, що сталися 6 лютого, обрушилися або були серйозно пошкоджені 173 тисячі будівель. Експерти заявляють, що багато зруйнованих будівель були зведені з використанням неякісних матеріалів і технологій та часто не відповідали державним стандартам.