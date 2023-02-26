«Укренерго»: В Україні немає дефіциту електрики, але в Одесі вимкнення світла поки тривають

В Україні наразі немає дефіциту електроенергії, тому відключення світла не прогнозуються. Вони є лише в Одесі та Одеському районі через пошкодження мереж.

Про це пише «Укренерго».

«В енергосистемі працюють усі види електростанцій. Імпорт електроенергії здійснюється в незначних обсягах», — зазначили там.

Учора енергетикам вдалося зменшити обсяг мережевих обмежень в Одесі та Одеському районі, але в місті досі тривають відключення за графіком.