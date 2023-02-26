«Укренерго»: В Україні немає дефіциту електрики, але в Одесі вимкнення світла поки тривають

В Україні наразі немає дефіциту електроенергії, тому відключення світла не прогнозуються. Вони є лише в Одесі та Одеському районі через пошкодження мереж.
Про це пише «Укренерго».
«В енергосистемі працюють усі види електростанцій. Імпорт електроенергії здійснюється в незначних обсягах», — зазначили там.
Учора енергетикам вдалося зменшити обсяг мережевих обмежень в Одесі та Одеському районі, але в місті досі тривають відключення за графіком.
- За рік повномасштабного вторгнення російська армія завдала 255 ударів по 112 обʼєктах енергетичної інфраструктури України. Понад 77% цих ударів — 197 — були з жовтня по лютий.