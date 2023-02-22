Офіс генпрокурора: Росія завдала 255 ударів по обʼєктах енергетичної інфраструктури

Російська армія завдала 255 ударів по 112 обʼєктах енергетичної інфраструктури України. Понад 77% цих ударів — 197 — були з жовтня по лютий.

Про це 22 лютого повідомив генеральний прокурор України Юрій Костін.

Також росія пошкодила або знищила 4 040 інфраструктурних мереж — газо- і водопроводів, електромереж. Україна розглядає ці атаки як навмисне створення непридатних для життя умов — що відповідає одній з ознак геноциду.

Загалом від 24 лютого 2022 року зруйновано або пошкоджено понад 81 тисячу цивільних обʼєктів. Це понад 62 тисяч житлових будинків, більше ніж 2 300 навчальних і виховних закладів, понад 450 медичних закладів.

1 4





Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран

Крім цього, російська агресія та цілеспрямовані атаки росіян на нафтобази, атомні електростанції та ядерні обʼєкти спричинили довгострокову шкоду довкіллю, яку весь світ відчуватиме протягом десятиліть. Збитки українській екології від війни вже перевищують $46 мільярдів.