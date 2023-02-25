Євросоюз офіційно затвердив десятий пакет санкцій проти росії

Європейський Союз офіційно затвердив новий, десятий пакет санкцій проти росії. Про це повідомив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

У ньому — нові обмеження на імпорт і експорт, а також заборона пропагандистських ЗМІ. До санкційного списку внесли ще 121 фізичну та юридичну особу.

ЄС заборонив імпорт із росії синтетичного каучуку та бітуму, а також транзит через росію товарів подвійного призначення. Раніше заборона стосувалася лише експорту. Також громадянам росії заборонено керувати організаціями, які є операторами критичної інфраструктури Євросоюзу.

На території ЄС заборонено мовлення радіо «Спутник» і телеканалу RT Arabic. Окрім того, під санкції потрапили три російські банки, назви яких поки не оголосили. Раніше західні ЗМІ з посиланням на джерела писали, що це можуть бути «Тинькофф», Альфа-банк і Росбанк.

«У межах наших списків ми націлені на тих, хто несе відповідальність за депортацію та насильницьке усиновлення щонайменше 6 000 українських дітей. Це явне порушення міжнародного права, зокрема Женевської конвенції, про що я вчора говорив у Раді безпеки ООН», — зазначив Боррель.