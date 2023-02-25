ЄС схвалив десятий пакет санкцій проти росії

Європейський Союз ухвалив 10 пакет санкцій проти росії.
Про це ввечері 24 лютого повідомило шведське головування в Раді ЄС.
«Спільними зусиллями держави-члени ЄС запровадили найпотужніші та найширші санкції за всю історію, щоб допомогти Україні перемогти у війні. ЄС залишається єдиним цілим з Україною та українським народом. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно», — підкреслили у шведському головуванні в ЄС.
Десятий пакет санкцій включає обмеження на експорт до росії продукції подвійного призначення та технологій, цільові обмежувальні заходи проти фізичних та юридичних осіб, які підтримують війну, поширюють пропаганду або постачають безпілотники тощо.
- 15 лютого голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн презентувала офіційну пропозицію щодо десятого пакета санкцій проти росії. Єврокомісія пропонує подальші експортні заборони, які коштуватимуть рф понад €11 мільярдів і позбавлять її економіку критичних технологій та промислової продукції. Ідеться про товари, які росія не зможе отримати з інших країн: електроніку, спеціальні транспортні засоби, частини машин, запчастини для вантажівок і літаків, товари для будівельного сектора, які можуть використовувати російські військові. Однак ЄС не зміг узгодити ці санкції через заперечення Польщі — вона вимагала зробити їх більш жорсткими.