ЄС схвалив десятий пакет санкцій проти росії

Європейський Союз ухвалив 10 пакет санкцій проти росії.

Про це ввечері 24 лютого повідомило шведське головування в Раді ЄС.

«Спільними зусиллями держави-члени ЄС запровадили найпотужніші та найширші санкції за всю історію, щоб допомогти Україні перемогти у війні. ЄС залишається єдиним цілим з Україною та українським народом. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно», — підкреслили у шведському головуванні в ЄС.

Десятий пакет санкцій включає обмеження на експорт до росії продукції подвійного призначення та технологій, цільові обмежувальні заходи проти фізичних та юридичних осіб, які підтримують війну, поширюють пропаганду або постачають безпілотники тощо.