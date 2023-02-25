«Голос Америки» усунув від роботи російського пропагандиста Гаррі Княгницького

Журналістів російської служби «Голосу Америки» Гаррі Княгницького та Дарʼю Давидову відправили у відпустку після звинувачень у роботі на російську пропаганду до початку співпраці з мовником.

Про це пише The Washington Post.

Княгницького та Давидову відсторонили 24 лютого. Це сталося після колективного листа 15 журналістів «Голосу Америки» до керівництва. У ньому журналісти писали, що «не можуть довірити місію «Голосу Америки» людям, які роками працювали на російський уряд і просували прокремлівські наративи».

Цей лист був підписаний ще в листопаді, коли, як пише WP, Княгницького та Давидову взяли на роботу. Керівництво «Голосу Америки» не пояснило, чому рішення про їхнє усунення ухвалили через кілька місяців після звернення 15 співробітників.

Менеджери «Голосу Америки», які ухвалювали рішення про найм Княгницького та Давидової, кажуть, що не жалкують про своє рішення, оскільки вони нібито відповідають стандартам. Сам Княгницький заявив, що не вважає себе пропагандистом.