«Голос Америки» взяв на роботу російського пропагандиста НТВ

Щонайменше з листопада 2022 року в російській службі «Голосу Америки» працює колишній кореспондент російського телеканалу НТВ Гаррі Княгницький. Його матеріали можна побачити на сайті американської служби іномовлення, пише «Детектор медіа».

Під час роботи на російському телеканалі НТВ, який повністю фінансується державною компанією «Газпром», що перебуває під санкціями Євросоюзу, на посаді кореспондента Княгницький знімав пропагандистські сюжети про російське вторгнення в Україну.

Зокрема, матеріал про те, що українські військові буцімто здійснюють наведення артилерії за сигналом мобільних телефонів цивільних. У цьому ж сюжеті Гаррі Княгницький заявляє про жителів окупованих територій: «Если раньше среди жителей Краматорска еще были те, кто пытался остаться в стороне от происходящего и элементарно выжить, то сегодня многие из них готовы взяться за оружие».

У вільному доступі можна знайти кілька сюжетів Княгницького про буцімто обстріли українською армією мирних громадян. Наприклад, у матеріалі від жовтня 2014 року кореспондент показує, як російські бойовики буцімто «змушені стріляти у відповідь», інакше український танк зруйнує житловий квартал.