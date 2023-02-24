Росія наступає на Бахмут, Лиман, Авдіївку та Купʼянськ. ЗСУ відбили близько 100 атак

Російські окупанти наступають у районі Бахмуту, Лиману, Авдіївки та Купʼянська. За минулу добу Збройні сили України відбили близько 100 атак ворога.

Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Основні зусилля росіян зосереджені на наступі у напрямку Купʼянська, Лиману, Бахмуту, Авдіївки та Шахтарська. Загальні бойові втрати противника такі:

Противник завдав 10 ракетних та 31 авіаційного удару, було зафіксовано понад 40 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

Українська авіація за добу завдала 17 ударів по районах зосередження окупантів, а також чотири удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів.

Ракетні війська та артилерія вразили три райони скупчення піхоти росіян, склад боєприпасів, склад пального та один важливий обʼєкт.