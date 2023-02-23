WP: Компанія Meta може скоротити ще тисячі робочих місць і понизити керівників різних ланок

Материнська компанія Facebook, Meta готується до нового раунду скорочень робочих місць. Вони торкнуться HR-спеціалістів, юристів, фінансових експертів і топменеджерів.

Про це пише The Washington Post із посиланням на анонімні джерела.

Зокрема, Meta планує перевести деяких керівників на нижчі посади без прямих підлеглих, щоб зрівняти рівні управління між генеральним директором Meta Марком Цукербергом і стажерами компанії. Тож інші менеджери зможуть контролювати більшу кількість співробітників, оскільки їхні команди збільшаться.

За словами анонімного співрозмовника WP, ці зміни можуть зачепити підрозділи компанії по всьому світу. Імовірно, вони розпочнуться в найближчі місяці.

Після першого раунду скорочень у листопаді 2022 року Марк Цукерберг сказав решті співробітників, що компанія зробила це, щоб «звести до мінімуму ймовірність подібних масштабних звільнень в осяжному майбутньому».

«Я, очевидно, не можу сидіти тут і обіцяти вам, що нічого не станеться в майбутньому, тому що це дуже мінливе середовище», — додав він.

Однак під час розмови з аналітиками засновник Meta наголосив, що надає пріоритет ефективності, і припустив, що звільнення можуть продовжитися.