Єврокомісія офіційно запропонувала ще на рік скасувати мита для українських товарів

Європейська комісія офіційно запропонувала продовжити дію автономних торгових заходів для України ще на рік. Вони передбачають скасування мит для українських товарів.

Про це пише пресслужба Єврокомісії.

«Головною метою заходів є підтримка України, але ці заходи також враховують проблеми промисловості ЄС. Із цією метою та враховуючи значне збільшення імпорту деяких сільськогосподарських продуктів з України до ЄС у 2022 році, оновлені заходи містять прискорений захисний механізм для ринку ЄС у разі необхідності», — зазначили там.

У Єврокомісії наголошують, що таким чином підтримують Україну та допомагають її економіці під час війни проти росії.

Тепер цю пропозицію повинні схвалити в Раді ЄС та Європейському парламенті.