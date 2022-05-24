ЄС на рік скасував усі мита на українські товари

Рада ЄС ухвалила тимчасову лібералізацію торгівлі з Україною: протягом року ввізне мито на весь український експорт до ЄС не сплачуватиметься.
Про це йдеться у заяві на сайті Ради.
Рада ЄС ухвалила постанову, яка дозволяє тимчасову лібералізацію торгівлі та інші торгові поступки щодо українських товарів. Це означає, що протягом одного року ввізне мито на весь український експорт до Європейського Союзу не сплачуватиметься.
Завдяки цим заходам ЄС планує суттєво підтримати економіку України.
«Неспровокована та невиправдана загарбницька війна росії проти України мала руйнівний вплив на виробничі потужності країни, транспортну інфраструктуру та вихід до Чорного моря, а також на її ширші можливості торгівлі з рештою світу. Не можна недооцінювати наслідки як на внутрішньому, так і на міжнародному рівні, з точки зору впливу на продовольчу безпеку», — йдеться у заяві.
- Сьогодні Рада ЄС також затвердила виділення Україні ще €500 мільйонів військової допомоги. Таким чином, загальна сума допомоги зросте до €2 мільярдів. З цього траншу €490 млн підуть на летальну зброю, а також €10 млн призначені для покриття витрат на надання обладнання та предметів постачання, таких як засоби індивідуального захисту, аптечки першої допомоги та паливо.