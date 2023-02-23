У Молдові заарештували двох підозрюваних у підготовці державного перевороту

У Молдові Служба інформації та безпеки (СІБ) та Прокуратура з питань боротьби з організованою злочинністю та особливими справами розслідують справу про зраду батьківщини та шпигунство.

Про це повідомляє Newsmaker.

Слідство у цій справі виявило пʼятьох громадян Молдови, з яких двох заарештували в грудні 2022 року, а ще троє отримали статус підозрюваних. Їх завербували спецслужби іншої країни, щоб вони допомагали десталібілізувати ситуацію в Молдові. Про яку саме країну йдеться, у правоохоронних органах Молдови не уточнили.

Крім того, у рамках цієї справи спецслужби виявили громадян іншої держави, які займалися шпигунством та фінансували мешканців Молдови.

За зраду батьківщині та шпигунство Кримінальний кодекс Молдови передбачає від 12 років до 20 років позбавлення волі.