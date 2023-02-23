Міноборони росії звинуватило Україну в підготовці нападу на Придністровʼя. У Молдові це заперечують

Міністерство оборони росії заявило, що влада України нібито готує провокацію проти невизнаного молдовського регіону Придністровʼя. Але в Молдові це заперечують.

Про це йдеться у заяві Міноборони рф.

Там кажуть, що українська влада готує збройну провокацію за участі Збройних сил України, зокрема й підрозділу «Азов».

«Як привід для вторгнення планується інсценування нібито наступу російських військ з території Придністровʼя», — вважають у росії.

Для цього українські диверсанти нібито будуть переодягнуті у форму російських військових.

Натомість у Молдові всю інформацію росіян заперечують.

«Державна влада не підтверджує інформацію, поширену сьогодні вранці Міністерством оборони росії. Закликаємо до спокою та отримання інформації з офіційних та перевірених джерел Республіки Молдова», — зазначили там.