Міноборони росії звинуватило Україну в підготовці нападу на Придністровʼя. У Молдові це заперечують

Міністерство оборони росії заявило, що влада України нібито готує провокацію проти невизнаного молдовського регіону Придністровʼя. Але в Молдові це заперечують.
Про це йдеться у заяві Міноборони рф.
Там кажуть, що українська влада готує збройну провокацію за участі Збройних сил України, зокрема й підрозділу «Азов».
«Як привід для вторгнення планується інсценування нібито наступу російських військ з території Придністровʼя», — вважають у росії.
Для цього українські диверсанти нібито будуть переодягнуті у форму російських військових.
Натомість у Молдові всю інформацію росіян заперечують.
«Державна влада не підтверджує інформацію, поширену сьогодні вранці Міністерством оборони росії. Закликаємо до спокою та отримання інформації з офіційних та перевірених джерел Республіки Молдова», — зазначили там.
- Володимир Зеленський в інтервʼю Die Welt заявив, що росія планує змінити владу в Молдові. Він додав, що вже попередив президента країни Майю Санду. Молдова і росія не мають спільного кордону, тож Зеленський припустив, що росіяни можуть використати аеропорт у Кишиневі для перекидання своїх військових.
- Премʼєр-міністр Молдови Дорін Речан підтвердив слова президента України Володимира Зеленського про те, що росія хоче відкрити новий фронт у його країні, зокрема, захопити аеропорт у Кишиневі для перекидання військових рф. Він також зазначив, що молдовські інституції готові протистояти цим викликам. За словами Речана, Молдова значно посилила свої можливості після спроб дестабілізувати ситуацію в країні минулої осені, тому влада зараз готова «до різних сценаріїв».