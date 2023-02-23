Зеленський відповів на петицію про повернення військовим виплат у 30 тисяч гривень

Президент Володимир Зеленський відповів на петицію про повернення військовим премії у 30 тисяч гривень, доручивши розглянути її Кабінету міністрів.

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

У відповіді на петицію Зеленський нагадав, що 28 лютого 2022 року Кабмін затвердив постанову про виплату військовослужбовцям по 30 та 100 тисяч гривень на місяць. Наразі для забезпечення соціальної справедливості уряд здійснив «низку заходів щодо диференціації розмірів премій залежно від місця, умов та особливостей проходження служби».

Президент нагадав, що викладені у петиції питання належать до компетенції уряду і тому звернувся до премʼєр-міністра з проханням комплексно опрацювати проблему, звернувши особливу увагу на забезпечення соцзахисту військових та дотримання принципів справедливості у стимулюванні військових, які безпосередньо беруть участь у бойових діях.