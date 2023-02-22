Голова Харківської ОВА: В області окупованими лишаються 29 населених пунктів, звʼязку з ними немає

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що в області окупованими залишаються 29 населених пунктів. Звʼязку з ними немає.
Про це він розповів в ефірі телемарафону.
«У нас тимчасово окупованими залишаються 29 населених пунктів, жодного звʼязку з ними немає», — зазначив він.
За його словами, із цими територіями немає жодного сполучення. Він зазначив, що людей там залишилося мало, але вони є.
«Ми не можемо довезти туди гуманітарну допомогу. Люди майже рік уже без електроенергії», — пояснив Синєгубов.
- 6 вересня 2022 року Збройні сили України провели великий контрнаступ на Балаклійському напрямку, звільнивши прилеглі населені пункти та передмістя, зокрема Вербівку, Нову Гусарівку та Байрак. До 8 вересня українські війська повністю відвоювали Балаклію. До вечора 8 вересня українські війська пройшли понад 50 км і вже були на околицях автомобільного та залізничного вузла Купʼянська, потенційно перериваючи російську лінію постачання та звʼязку на південь до Ізюму. 10 вересня Україна відбила Ізюм, припинивши військову окупацію міста.