Пʼята людина у світі одужала від ВІЛ. Пацієнту пересадили стовбурові клітини

Чоловік із Німеччини вилікувався від вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ) після пересадки стовбурових клітин у 2014 році. Він став пʼятою людиною у світі, яка одужала від ВІЛ.

Про це пише Forbes.

Тепер у 53-річного чоловіка, якого називають «пацієнтом Дюссельдорфу», немає помітних ознак ВІЛ. Він припинив приймати лікі від вірусу у 2019 році.

Лікар пацієнта Бьорн-Ерік Оле Йенсен оголосив, що вірус «справді вилікуваний», а не в «довгостроковій ремісії».