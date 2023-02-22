Пʼята людина у світі одужала від ВІЛ. Пацієнту пересадили стовбурові клітини

Чоловік із Німеччини вилікувався від вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ) після пересадки стовбурових клітин у 2014 році. Він став пʼятою людиною у світі, яка одужала від ВІЛ.
Про це пише Forbes.
Тепер у 53-річного чоловіка, якого називають «пацієнтом Дюссельдорфу», немає помітних ознак ВІЛ. Він припинив приймати лікі від вірусу у 2019 році.
Лікар пацієнта Бьорн-Ерік Оле Йенсен оголосив, що вірус «справді вилікуваний», а не в «довгостроковій ремісії».
- Першим пацієнтом, який подолав рак і ВІЛ за допомогою пересадки кісткового мозку, був Тімоті Рей Браун. Однак через 12 років у нього стався рецидив онкології, через що він помер у вересні 2020 року. Іншим пацієнтом, який одужав від ВІЛ, був англієць Адам Кастіллехо. Наразі в його крові не виявляють ознак вірусу.
- Пацієнтка зі США з лейкемією стала першою жінкою і третьою людиною в історії, яка вилікувалась від вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ).
- У США вилікувався від вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ) четвертий пацієнт у світі. Він став відомий як пацієнт «Міста надії» — це назва лікарні в Дуарті, штат Каліфорнія, де він проходив курс лікування. Пацієнт «Міста надії» є одночасно найстаршою людиною, яка вилікувалася, і тим, хто жив із ВІЛ найдовше.