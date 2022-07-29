У США вилікувався від ВІЛ четвертий пацієнт в історії. Він хворів 33 роки

У США вилікувався від вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ) четвертий пацієнт у світі. Це 66-річний чоловік, який захворів ще в 1988 році.

Про це пише BBC.

У 63 роки йому поставили ще один діагноз – лейкемія. Медики вирішили, що йому потрібна трансплантація кісткового мозку, щоб замінити ракові клітини крові. За збігом обставин, донор був стійкий до ВІЛ. Згодом пацієнт припинив приймати антиретровірусну терапію.

Чоловік, який не хоче розголошувати своє імʼя, став відомий як пацієнт «Міста надії» — це назва лікарні у Дуарті, штат Каліфорнія, де він проходив курс лікування.

«Коли в 1988 році мені поставили діагноз ВІЛ, як і багатьом іншим, я думав, що це смертний вирок. Я ніколи не думав, що доживу до того дня, коли більше не буду мати ВІЛ», — сказав чоловік, що одужав.

Після трансплантації кісткового мозку медики ретельно спостерігали за пацієнтом «Міста надії» — рівень ВІЛ у його організмі тепер неможливо визначити. Він перебуває в стані ремісії понад 17 місяців.