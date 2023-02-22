Нардеп від ОПзЖ Олег Волошин подав заяву про складання мандата

Нардеп України Олег Волошин від забороненої партії «Опозиційна платформа — За життя» подав заяву про складання депутатських повноважень.
Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.
Стефанчук упевнений, що із розглядом заяви парламент не затягуватиме.
- 10 лютого Олегу Волошину повідомили про підозру за фактами вчинення державної зради та завдавання умисного легкого тілесного ушкодження.
- 15 лютого відповідні заяви також подали народні депутати від забороненої ОПзЖ Наталія Королевська та Юрій Солод.