Росіяни випустили по Харкову чотири ракети — поранення дістали двоє людей

У Харкові внаслідок ракетних ударів поранень зазнали двоє людей. Вранці ворог завдав ракетних ударів по обʼєктах промислової інфраструктури в Київському районі.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За попередніми даними, удари завдані ракетами ЗРК С-300. Двоє чоловіків 46 та 57 років отримали поранення.
На місці працюють підрозділи ДСНС та медики. Роботи з ліквідації наслідків ударів тривають.
- До 31 березня росіяни мають на меті вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Це їхнє стратегічне завдання.