Організатори «Євробачення-2023» оголосили імена ведучих та коментаторів

Організатори «Євробачення-2023» оголосили ведучих та коментаторів цьогорічного конкурсу.

Про це повідомляє «Суспільне».

Цьогорічне шоу вестимуть українська співачка Юлія Саніна з гурту The Hardkiss, ірландський телеведучий, комік та актор Грем Нортон, британська акторка Ханна Веддінгхем та співачка й телеведуча Аліша Діксон.

Юлія Саніна, Ханна Веддінгхем та Аліша Діксон також проведуть півфінали «Євробачення», які відбудуться 9 та 11 травня.

Кореспондентом з місця події в Ліверпулі стане Тімур Мірошніченко. Він мовитиме, зокрема, з української коментаторської кабіни на арені Liverpool. Мірошниченко разом із Семом Квеком стануть ведучими прямої трансляції урочистої церемонії відкриття конкурсу на офіційному YouТube-каналі «Євробачення».

Британськими коментаторами «Євробачення-2023» у Ліверпулі по черзі будуть Грем Нортон, а також акторка й комікеса Мел Ґедройць. Трансляції півфіналів конкурсу на BBC One та BBC iPlayer проведуть радіодіджеї Скотт Міллз і Райлан. А на BBC Radio Merseyside працюватиме спеціальна команда коментаторів, включно з Клер Суїні.