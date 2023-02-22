CNN: Під час візиту Байдена до Києва росія невдало випробувала балістичну ракету «Сармат»

Під час візиту до Києва президента США Джо Байдена росіяни невдало випробували міжконтинентальну балістичну ракету «Сармат».

Про це пише CNN.

За словами одного американського чиновника, росія заздалегідь повідомила Сполучені Штати про запуск. Інший чиновник сказав, що випробування не становили небезпеки для Сполучених Штатів і що США не розглядають випробування як ескалацію. При цьому саме випробування ракети, здатної нести кілька ядерних боєголовок, виявилися невдалими, заявили офіційні особи. Якби пуск був вдалим, то, на думку американців, володимир путін згадав би про це у зверненні до Федеральних зборів.

Ракета «Сармат», за твердженням росіян, має максимальну дальність у 18 тис. км і здатна нести до 10 боєголовок загальною потужністю 8 мегатонн.