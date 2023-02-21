У Чехії почали збір коштів на реактивну систему залпового вогню для України

Чеські волонтери в рамках ініціативи «Подарунки для путіна» розпочали збір коштів на закупівлю реактивної системи залпового вогню RM-70. Вона матиме назву «Пржемисл».

Про це пише Ceske Noviny.

Чеський виробник вже розпочав модернізацію та підготовку РСЗВ під потреби української армії. Вона буде готова до відправки у квітні.

Також волонтери крім самої машини хочуть купити ще 365 ракет до неї. З необхідних на це €2,1 мільйона вони за кілька годин вже зібрали понад €85 тисяч.