Сербія через санкції відмовилася від російських винищувачів і придивляється до французьких

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що його країна планує збільшити витрати на модернізацію армії. Там розглядають закупівлю французьких літаків.

Про це пише Bloomberg.

Він зазначив, що раніше Сербія покладалася на літаки російського виробництва, але через санкції їх майже неможливо обслуговувати.

«Із росії зараз майже нічого не можна імпортувати або майже нічого, що має військову мету», — пояснив Вучич.

За словами сербського президента, угода про придбання літаків Rafale у Франції може коштувати €3 мільярди, якщо переговори з виробником будуть успішними.

Ще у квітні минулого року Вучич заявив, що Сербія, яка традиційно залежить від російських військових літаків і технологій, може придбати принаймні 12 Rafale.