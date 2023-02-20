У Туреччині знову стався землетрус магнітудою 6,4

У Туреччині неподалік кордону із Сирією 20 лютого знову стався землетрус. Його магнітуда сягнула 6,4.
Про це повідомляє CNN Turk.
Європейський середземноморський сейсмологічний центр (EMSC) повідомив, що землетрус стався на глибині 2 кілометри.
Ще один афтершок магнітудою 5,8 стався о 19:07, його епіцентр був у районі Самандаг у Хатаї. Кореспонденти Reuters повідомляють, що землетрус пошкодив будівлі в центрі турецького міста Антакʼя. Інформації про жертв і постраждалих поки немає.
Землетрус також відчувався в Йорданії, Іраку, Палестині, Ізраїлі та Єгипті.
- Уранці 6 лютого в Туреччині стався землетрус магнітудою 7,8 — найсильніший у країні в цьому столітті. За ним були ще два землетруси — магнітудою 7,7 і 7,6. Зачепило також сусідню Сирію. Епіцентр землетрусу був на глибині 24,1 км у провінції Газіантеп. Поштовхи відчули також на Кіпрі, в Лівані, Ізраїлі, Йорданії та Грузії. Reuters пише, що станом на 20 лютого кількість загиблих у Туреччині і Сирії перевищила 47 тисяч.