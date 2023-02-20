США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $460 мільйонів. Що туди увійшло

США оголосили про черговий пакет військової допомоги Україні. Загальна вартість озброєння становить $460 мільйонів.

Про це повідомив журналіст «Голосу Америки» Остап Яриш. Білий дім уже розіслав реліз представникам медіа.

У новий пакет увійшли додаткові боєприпаси для HIMARS, а також додаткові артилерійські снаряди калібру 155 мм і 120-мм мінометні міни.

Крім цього, США передадуть 4 повітряні радари та протитанкові комплекси Javelin із двома тисячами протитанкових ракет.

Також Україна отримає чотири Bradley Infantry Fire Support Team. Найімовірніше, ідеться про найбільш сучасні типи бойових машин піхоти Bradley — M7A4 BFIST. Це модернізована версія M2A2 ODS Bradley, яка вже їде до України. Нова версія має кращу електроніку, а також може координувати та наводити міномети й артилерію, точно визначаючи місцерозташування противника і передаючи координати.

США передадуть Україні ще дві машини для евакуації, обладнання, вибухівку, прилади нічного бачення, медикаменти, запчастини тощо.