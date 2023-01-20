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США оголосили про черговий пакет військової допомоги Україні. Що туди ввійшло

Автор:
Олексій Ярмоленко
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США оголосили про черговий пакет військової допомоги Україні. Його загальна сума сягнула $2,5 мільярда.

Про це пише пресслужба Міноборони США.

До нового пакету увійшли:

  • додаткові ракети для систем ППО NASAMS;
  • 8 самохідних зенітно-ракетних комплексів Avenger;
  • 59 бойових машин піхоти M2 Bradley з додатковими боєприпасами;
  • 90 бронетранспортерів Stryker;
  • 53 бронемашини із захистом від мін;
  • 350 бронеавтомобілів HMMWV;
  • додаткові протирадіолокаційні ракети HARM і додаткові ракети до HIMARS;
  • десятки тисяч артилерійських і мінометних снарядів різного калібру;
  • командні пункти, патрони, міни, прилади нічного бачення, запчастини та багато іншого.

Загалом із початку повномасштабного вторгнення США вже виділили для України військової допомоги на $27,4 мільярда.