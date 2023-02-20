У Туреччині завершили рятувальні операції в усіх провінціях, крім двох найбільш постраждалих від землетрусу

У Туреччині завершили рятувальні операції після землетрусу у всіх провінціях, крім двох найбільш постраждалих. Там лишилося перевірити десятки будинків.
Про це пише The Guardian.
Рятувальники у Туреччині продовжують пошуки людей, які могли вижити, у провінціях Хатай та Кахраманмараш. Саме в останній був епіцентр землетрусу.
Наразі рятувальні операції продовжуються у близько 40 будинках. На вихідних рятувальники змогли витягти з-під завалів живими жінку та чоловіка через 13 днів після землетрусу, але їхні діти загинули.
Великі групи рятувальників досі залишаються у постраждалих провінціях, переважно базуючись в наметових містечках. Шанси знайти ще когось живими майже нульові, тому тепер турецька влада займатиметься відновленням житла постраждалих людей.
- Уранці 6 лютого в Туреччині стався землетрус магнітудою 7,8 — найсильніший у країні в цьому столітті. За ним були ще два землетруси — магнітудою 7,7 і 7,6. Зачепило також сусідню Сирію. Епіцентр землетрусу був на глибині 24,1 км у провінції Газіантеп. Поштовхи відчули також на Кіпрі, в Лівані, Ізраїлі, Йорданії та Грузії.
- Кількість загиблих від землетрусів перевищила 45 тисяч. Через стихію загинули пʼятеро громадян України, зокрема родина з Запоріжжя. Посольство готує репатріацію тіл загиблих.