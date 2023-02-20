Комітет Ради підтримав законопроєкт про скасування 2% податку для ФОП

Комітет Верховної Ради з питань податкової політики підтримав законопроєкт про скасування 2% податку для ФОП. В Україні планують повернути попередню схему оподаткування.

Про це пише у своєму Telegram-каналі член комітету, нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

Очікується, що це рішення запрацює з 1 липня 2023 року.

Також у документі пропонують скасувати податкові пільги для ФОП 1 та 2 групи, відновити документальні перевірки та повернути штрафи за невикористання реєстратора розрахункових операцій.

Розглядати цей законопроєкт планують вже цього тижня. Зміна оподаткування є однією з умов Міжнародного валютного фонду.