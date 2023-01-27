Уряд пропонує з 1 липня скасувати «спрощенку» за ставкою 2%

Кабінет міністрів на засіданні 27 січня схвалив проєкт закону, який передбачає скасування з 1 липня пільгової системи оподаткування. Від початку вторгнення вона дозволяла сплачувати лише 2% податку від доходу.

Про це повідомив представник уряду у ВР Тарас Мельничук.

Це стосуватиметься фізосіб-підприємців і юридичних осіб, які платили єдиний податок III групи із застосуванням ставки єдиного податку у розмірі 2% від суми доходу, а також ФОПів-платників єдиного податку I та IІ груп, які його не сплачували.

Крім того, пропонується з 1 липня дозволити проводити документальні перевірки, призначати штрафи за порушення податкового законодавства тощо.

Законопроєкт ще не зареєстрували в парламенті, а Міністерство фінансів, Міністерство економіки чи пресслужба уряду про нього поки не повідомляють.

Мельничук уточнив, що ці зміни можуть застосувати і раніше липня, якщо до цієї дати закінчиться війна і буде скасований воєнний стан.