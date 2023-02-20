«Енергоатом»: У бомбосховищах Запорізької АЕС росія заховала близько 600 мобілізованих військових

У компанії «Енергоатом» розповіли, що росіяни розмістили в бомбосховищі окупованої Запорізької АЕС 600 мобілізованих і курсантів, які прибули недавно. Вони перебувають у сховищі заводу з нестандартного обладнання (НСО).
Про це пише пресслужба «Енергоатому».
Там вони очікують, доки їх перекинуть на донецьку ділянку фронту.
Також на покрівлі пʼятого енергоблоку росіяни облаштували кулеметну позицію, а ще розмістили блокпости біля всіх входів на естакади, через які персонал зі спецкорпусів проходить до енергоблоків. Навколо енергоблоків та сховища відпрацьованого ядерного палива зводять укріплення.
- Наразі росія блокує ротацію експертів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на Запорізькій АЕС. Міністерство закордонних справ України вимагає від міжнародної спільноти терміново відреагувати на злочини рф проти цивільних ядерних обʼєктів в Україні, зокрема на окупацію ЗАЕС, перешкоджання роботі МАГАТЕ та створення загроз для життя міжнародних експертів.