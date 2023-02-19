Росія блокує ротацію експертів МАГАТЕ на Запорізькій АЕС

Росія блокує ротацію експертів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на Запорізькій АЕС.

Про це повідомили в МЗС України.

Також окупаційні війська продовжують розміщувати на ЗАЕС військову техніку та російських солдатів.

Міністерство закордонних справ України вимагає від міжнародної спільноти терміново відреагувати на злочини рф проти цивільних ядерних обʼєктів в Україні, зокрема окупацію ЗАЕС, перешкоджання роботі МАГАТЕ та створення загроз життю міжнародних експертів.

«Закликаємо міжнародну спільноту вжити негайних кроків задля розширення санкцій проти російської державної корпорації «Росатом», афілійованих з нею компаній та інституцій, а також інших ключових чинників атомної енергетики росії. Окремо наголошуємо на нагальності повного припинення співробітництва з рф у сфері ядерних технологій, а також обмеження прав і привілеїв росії в МАГАТЕ», — заявили в українському МЗС.