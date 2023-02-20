Байден прибув до Києва

Президент США Джо Байден прибув з неоголошеним візитом до Києва.

Американського лідера разом з президентом України помітили біля Михайлівського собору. Вони разом віддали шану українським військовим біля Стіни памʼяті полеглим захисникам України. Це перший візит в Україну президента США за 15 років — у 2008 році українську столицю відвідував Джордж Буш-молодший.

На фоні візиту американського президента в Україні була оголошена повітряна тривога. За даними із соцмереж, в Білорусі в цей час злітали винищувачі МіГ-31К, здатних нести гіперзвукові ракети «Кинджал».

21 грудня 2022 року президент Володимир Зеленський відвідав США. Він зустрівся з Джо Байденом, виступив у Конгресі та провів низку двосторонніх зустрічей. Це був другий візит Зеленського до Білого дому та перша поїздка за кордон після початку повномасштабного вторгнення.