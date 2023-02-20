Резніков припустив, що критика його роботи антикорупціонером Шабуніним може бути особистою помстою

Міністр оборони Олексій Резніков в інтерв’ю «Бабелю» припустив, що керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін може особисто йому мститися за переведення з Міноборони назад до Тероборони.

Резніков вважає, що основною причиною історії з його «відставкою» стала демонополізація системи харчування армії.

«Коли я прийшов на цю посаду і почав розбиратися з базовими речами, то зʼясував, що три роки поспіль армію годувала одна компанія. Це дуже небезпечно, вона могла збанкрутувати, її могли купити росіяни, або ще щось. Перше завдання, що я поставив — демонополізація. І це далося непросто, були спроби пручатися — від політичних до напівбандитських. Але нам це вдалося, і у 2022 році прогодували армію. Спочатку було пʼять компаній, а зараз вже вісім. Невдоволених було багато, і старт якраз був десь звідти, а далі вже підхопили різні бенефіціари», — пояснив Резніков.

Далі міністр припустив, що Віталій Шабунін має особисту нелюбов до нього, за те що намагався сховатися в структурі Міноборони під час війни, але його доправили назад у Тероборону.

«Я не Мона Ліза і не можу всім подобатися. Є люди, яких я називаю «лічняк». Які на тлі політичної антикорупційної карʼєри просинаються і засинають з моїм прізвищем», — розповів міністр оборони. — «Ви натякаєте на Віталія Шабуніна?» — уточнила журналістка. — «На одного військовослужбовця Сил територіальної оборони, водія. Який у якийсь дивний спосіб придумав собі відрядження в Міністерство оборони і сховався в Центрі інновацій МО, де продовжував свою карʼєру борця. Коли це зʼясували, його відправили назад у Тероборону — нести службу. Це якась помста його особисто мені, він зробив допис на Facebook, де прощається зі своїми побратимами і посестрами, бо він у важкому котлі, а насправді ж у теплому й безпечному місці», — відповів Резніков.

«Бабель» також звернувся до Шабуніна по коментар із цього приводу.

За його словами, 25 лютого 2022 року він дійсно вступив до Територіальної оборони Києва. Після закінчення київської операції він оформив відрядження до Центру інновацій Міноборони. Шабунін стверджує, що відрядження скасували після дзвінка на той час іще заступника міністра Сергія Гайдука до керівника Центру інновацій.

Зараз Шабунін продовжує службу в 207 батальйоні 241 бригади ТрО, але фізично в батальйоні не перебуває. Офіційно він стрілець.