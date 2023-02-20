Землетруси в Туреччині зруйнували 118 тисяч будівель

Міністр навколишнього середовища Туреччини Мурат Курум заявив, що серія землетрусів зруйнувала 118 тисяч будівель.

Про це пише агентство Anadolu.

Спеціалісти обстежили в зоні стихійного лиха 927 тисяч будівель. «Ми визначили 16 тисяч будівель, які підлягають негайному знесенню та мають серйозні пошкодження», — заявив міністр.

Міністр також анонсував «найбільшу в історії країни кампанію» з будівництва нового житла, яке має бути безпечнішим в умовах сейсмічної зони. Курум нагадав про плани уряду почати в березні спорудження 30 тисяч будинків.