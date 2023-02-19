США вважають, що Китай надає росії нелетальну військову допомогу.

Про це пише CNN.

Американська розвідка почала спостерігати «тривожні» тенденції у підтримці Китаєм російських військових, і бачить ознаки того, що Пекін хоче «підповзти до лінії» надання летальної військової допомоги росії, але так, щоб не бути спійманим. Розвідка поділилася подібними розвідданими із союзниками та партнерами на Мюнхенській конференції з безпеки. Також держсекретар Ентоні Блінкен порушив це питання під час зустрічі зі своїм китайським колегою Ван І в суботу на полях конференції.

«Держсекретар був досить відвертим, попереджаючи про наслідки надання Китаєм матеріальної підтримки росії», — сказав журналістам високопоставлений чиновник Держдепу.

Як пише видання NBC News з посиланням на чотирьох американських чиновників, у США вважають, що Китай може надавати росії нелетальну військову допомогу, на кшталт форми або бронежилетів.