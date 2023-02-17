У Туреччині через 11 днів після землетрусу знайшли живими ще двох людей

Рятувальники в Туреччині змогли дістати з-під завалів ще двох живих людей на 11 день після землетрусу.

Про це пише Reuters.

У місті Антакʼя рятувальники врятували 14-річного хлопчика та 34-річного чоловіка. Вони пробули під завалами близько 260 годин.

Експерти кажуть, що більшість рятувальних операцій відбувається упродовж 24 годин після землетрусу. Тим не менш після руйнівного землетрусу на Гаїті в 2010 році дівчинку-підлітка врятували через 15 днів. Це дає надію на те, що рятувальники ще зможуть знайти живих людей.

За офіційними даними, кількість загиблих у Туреччині нині становить 38 044 людини. Але очікується, що ця кількість зросте, враховуючи, що внаслідок землетрусу було зруйновано понад 264 тисячі квартир, а багато людей досі вважаються зниклими безвісти.

У сусідній Сирії влада повідомила про загибель понад 5 800 людей.