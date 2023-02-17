У Туреччині через 11 днів після землетрусу знайшли живими ще двох людей

Рятувальники в Туреччині змогли дістати з-під завалів ще двох живих людей на 11 день після землетрусу.
Про це пише Reuters.
У місті Антакʼя рятувальники врятували 14-річного хлопчика та 34-річного чоловіка. Вони пробули під завалами близько 260 годин.
Експерти кажуть, що більшість рятувальних операцій відбувається упродовж 24 годин після землетрусу. Тим не менш після руйнівного землетрусу на Гаїті в 2010 році дівчинку-підлітка врятували через 15 днів. Це дає надію на те, що рятувальники ще зможуть знайти живих людей.
За офіційними даними, кількість загиблих у Туреччині нині становить 38 044 людини. Але очікується, що ця кількість зросте, враховуючи, що внаслідок землетрусу було зруйновано понад 264 тисячі квартир, а багато людей досі вважаються зниклими безвісти.
У сусідній Сирії влада повідомила про загибель понад 5 800 людей.
- Уранці 6 лютого в Туреччині стався землетрус магнітудою 7,8 — найсильніший у країні в цьому столітті. За ним були ще два землетруси — магнітудою 7,7 і 7,6. Зачепило також сусідню Сирію. У цих країнах загинули десятки тисяч людей. Епіцентр землетрусу був на глибині 24,1 км у провінції Газіантеп. Поштовхи відчули також на Кіпрі, в Лівані, Ізраїлі, Йорданії та Грузії.
- Кількість загиблих від землетрусів перевищила 42 тисячі. У Туреччині стихійне лихо вбило щонайменше 36 187 людей. Уряд Сирії та ООН заявляють про понад 5 800 загиблих у Сирії.
- Через землетрус у Туреччині загинули пʼятеро громадян України, зокрема родина із Запоріжжя. Посольство готує репатріацію тіл загиблих.