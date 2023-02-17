МЗС росії викликало посла Нідерландів через розслідування катастрофи MH17

Міністерство закордонних справ росії викликало посла Нідерландів через справу MH17.

Про це йдеться в заяві МЗС рф.

Розслідувачі авіакатастрофи раніше заявили, що дозвіл на переміщення зенітно-ракетного комплексу «Бук», з якого був збитий літак, міг дати безпосередньо президент росії володимир путін.

У російському зовнішньополітичному відомстві назвали роботу спільної слідчої групи (JIT) у справі MH17 «політизованою».

«Заява спільної слідчої групи про припинення розслідування — черговий доказ того, що слідство вичерпало аргументи на підтвердження своєї однобокої обвинувальної позиції. Наголошено, що російська сторона не визнає результатів розслідування, в якому не брала повноцінної участі та від якого від самого початку була усунена», — зазначили в МЗС росії.

Також там вважають, що влада Нідерландів нібито перешкоджає посольству росії виконувати свої прямі функції, зокрема працювати з громадськими й історико-меморіальними організаціями та майданчиками, на яких обговорюють ключові теми міжнародного порядку денного, які стосуються росії.