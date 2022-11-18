Нідерланди викликали російського посла через реакцію рф на вирок суду щодо MH17. У роcії назвали його «упередженим»

Нідерланди викликали російського посла через офіційну реакцію рф на вирок суду щодо збиття рейсу MH17. У росії заявили, що суд «знехтував принципами неупередженості».
Про це пише Deutsche Welle.
Міністерство закордонних справ рф заявило, що «в основі вироку лежало політичне замовлення». Суд нібито «перебував під безпрецедентним тиском з боку нідерландських політиків, представників прокуратури та ЗМІ», тому «знехтував принципами неупередженого правосуддя».
«Росія сама порушує міжнародні закони всіма способами. Ми не можемо дозволити цьому пройти та повинні показати, що ми поважаємо верховенство права і маємо незалежну судову систему», — заявив міністр закордонних справ Вопке Гукстра.
У МЗС Нідерландів підкреслили, що росіяни намагаються «дискредитувати нідерландську конституційну державу».
- Пасажирський літак компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердаму в Куала-Лумпур, збили 17 липня 2014 року біля окупованого Торезу Донецької області зенітним ракетним комплексом «Бук» російського виробництва. Загинули 298 людей. Росія, як і засуджені, свою причетність до катастрофи заперечують.
- Окружний суд Гааги, що розглядав справу про збиття авіалайнера MH17 у 2014 році, визнав винними у знищенні рейсу Ігоря Гіркіна (позивний «Стрєлок»), його підлеглих Сергія Дубинського (позивний «Хмурий») та Леоніда Харченка (позивний «Крот»). Олега Пулатова (позивний «Гюрза») виправдали.