Нідерланди викликали російського посла через реакцію рф на вирок суду щодо MH17. У роcії назвали його «упередженим»

Нідерланди викликали російського посла через офіційну реакцію рф на вирок суду щодо збиття рейсу MH17. У росії заявили, що суд «знехтував принципами неупередженості».

Про це пише Deutsche Welle.

Міністерство закордонних справ рф заявило, що «в основі вироку лежало політичне замовлення». Суд нібито «перебував під безпрецедентним тиском з боку нідерландських політиків, представників прокуратури та ЗМІ», тому «знехтував принципами неупередженого правосуддя».

«Росія сама порушує міжнародні закони всіма способами. Ми не можемо дозволити цьому пройти та повинні показати, що ми поважаємо верховенство права і маємо незалежну судову систему», — заявив міністр закордонних справ Вопке Гукстра.

У МЗС Нідерландів підкреслили, що росіяни намагаються «дискредитувати нідерландську конституційну державу».