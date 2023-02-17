Чехія виготовить для України мобільні комплекси ППО для боротьби з іранськими дронами

Чехія вироблятиме для України мобільні комплекси протиповітряної оборони, які можуть націлюватись на безпілотники. Профінансують цей проєкт Нідерланди.
Про це повідомляє Ceske Noviny.
Ідеться про сотню модифікованих позашляховиків Toyota, оснащених кількома скорострільними кулеметами, які можуть націлюватися на безпілотники.
Проєкт є відповіддю на російські атаки на українську енергетичну інфраструктуру. Ракети протиповітряної оборони, які Україна використовує проти іранських дронів, у рази дорожчі за ці безпілотники. Тому після консультацій з Україною та чеською збройовою промисловістю Чехія запропонувала Нідерландам участь у проєкті позашляховиків, які оснащені великокаліберними кулеметами — боєприпаси для них значно дешевші.
Проєкт ґрунтується на тих же принципах, що й анонсована раніше модернізація 90 танків Т-72. Їхній ремонт спільно оплачують США та Нідерланди, усе координує Міноборони Чехії. Модернізацію та поставки танків забезпечує чеська компанія.
- 9 лютого американська розвідка повідомила, що Іран модифікує свої безпілотники-камікадзе, які він надає росії, щоб їхні боєголовки могли завдати максимальної шкоди інфраструктурним цілям в Україні.
- Від вересня, коли російські окупанти почали застосовувати іранські дрони-камікадзе, і до січня українська Протиповітряна оборона вже знищила майже 500 таких безпілотників.
- У лютому стало відомо, що росія та Іран нарощують співробітництво для будівництва на території рф заводу з виробництва безпілотників Shahed. На ньому планують виготовити щонайменше 6 тисяч безпілотників для війни в Україні.