Президент США Джо Байден: Збиті повітряні кулі не були частиною розвідувальної програми Китаю

Президент США Джо Байден заявив, що кулі, які протягом кількох тижнів збивали над країною, не були частиною розвідувальної програми Китаю, це були приватні повітряні кулі.

Про це він заявив під час брифінгу 16 грудня.

Байден підкреслює, що США досі не знають, що це за обʼєкти, але ніщо не вказує на те, що вони були частиною китайської програми повітряних куль-шпигунів. Відтак президент попросив свою розвідувальну спільноту провести ширшу оцінку невідомих явищ у повітрі.

«За поточною оцінкою розвідувальної спільноти, ці кулі, швидше за все, були повітряними кулями, повʼязаними з приватними компаніями, розважальними або дослідницькими установами, які вивчають погоду або проводять інші наукові дослідження», — сказав Байден під час виступу в Білому домі.

Американські та канадські військові все ще витягують уламки збитих куль, щоб дізнатися більше про ці обʼєкти.