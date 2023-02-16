Окупанти обстріляли Бахмут — загинули щонайменше пʼятеро людей

Окупанти обстріляли Бахмут, в результаті чого загинули пʼятеро людей.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Ще девʼять людей дістали поранення. Окупанти застосовували ствольну артилерію та реактивну систему залпового вогню «Град». Снаряди окупантів поцілили по житловому кварталу міста.

«Від атаки армії рф загинули троє чоловіків та дві жінки. Девʼятеро громадян отримали осколкові поранення різного ступеня тяжкості», — повідомили в Офісі генпрокурора. Також пошкоджено багато житлових будинків.