Білий дім: Потенційна окупація Бахмуту не матиме стратегічного впливу на війну

У Білому домі повідомили, що російська армія продовжує просуватися в районі Бахмуту, але вкрай повільно. Однак навіть у разі втрати міста стратегічного впливу на війну це не матиме.

Про це на брифінгу заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, пише Telegraph.

За його словами, США бачать несуттєвий прогрес росіян. Але наразі незрозуміло, чи дійсно вони зможуть окупувати Бахмут.

«Це не матиме стратегічного впливу на хід війни в цілому», — підкреслив він.