Politico: Євросоюз відмовився запроваджувати санкції проти російської атомної енергетики

Європейська комісія не включатиме до десятого санкційного пакета обмеження проти російської атомної галузі та її представників.

Про це пише Politico з посиланням на джерела.

Зазначається, що Угорщина протягом тривалого часу виступала проти санкцій стосовно російської атомної галузі та була готова застосувати право вето. В результаті ЄС відмовився від цієї ідеї. Потім у Брюсселі розглядали можливість запровадження санкцій проти окремих представників «Росатому» та низки інших компаній, але зрештою вирішили не робити і цього.

Побоювання стосовно санкцій проти атомної галузі були не лише у Будапешту. Так, раніше цього тижня представники уряду Франції також наголосили на необхідності діяти з обережністю щодо санкцій проти російської атомної галузі, оскільки багато атомних електростанцій використовують російське ядерне паливо.