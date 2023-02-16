Ізраїль виділить Україні $200 мільйонів на проєкти у сфері охорони здоровʼя та інфраструктури

Ізраїль планує надати Україні кредитні гарантії на $200 мільйонів для проєктів у галузі охорони здоровʼя та цивільної інфраструктури в Україні.
Про це заявив міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен під час візиту до Києва, пише Інтерфакс-Україна.
Коен нагадав, що протягом минулого року Ізраїль надав гуманітарну допомогу Україні, включно з розгортанням польового госпіталю Shining Star. Міністр також оголосив, що Ізраїль допоможе Україні «в розробці розумної системи раннього попередження».
Міністр закордонних справ Ізраїлю відвідав Київ вперше з початку повномасштабного вторгнення росії.
- 1 лютого премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу повідомив, що розглядає можливість відправити в Україну системи протиповітряної та протиракетної оборони. Зокрема, йдеться про систему «Залізний купол».