Опитування: Більшість європейців вважають вторгнення росії нападом на всю Європу та вірять у перемогу України

Переважна більшість європейців вважає, що вторгнення росії в Україну є нападом на всю Європу. Вони також вірять у перемогу України в цій війні.

Про це йдеться в опитуванні проєкту eupinions.

У середньому 68% жителів усіх 27 країн-членів Євросоюзу підтримують тезу, що напад росії на Україну означає напад на всю Європу. У Польщі таких аж 79%, а в Іспанії — 78%.

Також 61% європейців вірить у перемогу України. Найбільше таких у Польщі — аж 81%. Натомість в Італії у перемогу України вірять 51% громадян.

Також 62% європейців вважають, що українці воюють не лише за власну свободу, а й за свободу всієї Європи. Крім того, 66% європейців покладають відповідальність за війну саме на росію.

Найважливішим є те, що 75% європейців підтримують право України на захист та наголошують, що Україна самостійно вирішуватиме, коли потрібно продовжувати воювати, а коли сідати за стіл перемовин.