Майже 100% українців вірять у перемогу країни у війні проти росії

Абсолютна більшість опитаних українців (97%) упевнена, що Україна зможе відбити напад росії.

Про це свідчать дані соціологічного опитування групи «Рейтинг», яке проводили 20—21 листопада 2022 року.

Зокрема, 75% українців абсолютно впевнені у перемозі та 21% — радше впевнені. На заході країни 80% респондентів упевнені у спроможності України відбити напад, у центрі — 75%, на сході — 74% та на півдні — 71% опитуваних.

Також «Рейтинг» відобразив, як настрої українців змінювались за рік, зокрема, від початку лютого, коли в медіа почали активно зʼявлятися дати вторгнення.

Опитування у період з 20 до 21 листопада проводила Соціологічна група «Рейтинг». Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний звʼязок. Вибіркова сукупність: 1 000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.