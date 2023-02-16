Глава МЗС Ізраїлю прибув до Києва. Це перший візит ізраїльського урядовця від початку великої війни

Уперше з початку великої війни міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен прибув до Києва.

«Я прибув до Києва з першим візитом ізраїльського міністра в Україну з початку війни. Протягом минулого року Ізраїль стояв поруч з українським народом і на боці України. Сьогодні ми піднімемо прапор Ізраїлю на посольстві в Києві, яке повернеться до постійної роботи», — зазначив дипломат.

Коен зазначив, що зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Також він відвідає Бучу.

Очікується, що Коен перебуватиме в Києві до пʼятниці, 17 лютого.

Кулеба заявляв, що Київ чекає на візит міністра закордонних справ Ізраїлю Елі Коена для відвертої розмови в безпечному середовищі про подальший розвиток співробітництва.